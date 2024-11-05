На Донеччині затримали підозрюваного в організації схеми незаконного вивезення чоловіків до ЄС

Поліцейські затримали у Донецькій області жителя Слов’янська, якого підозрюють у організації схеми незаконного вивезення чоловіків до ЄС.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“У вересні цього року 31-річний слов’янець запропонував знайомому нелегально перетнути державний кордон. За планом зловмисника, він мав на власній автівці доставити клієнта до Вінниці та передати іншим особам, які доправлять чоловіка до кордону з Молдовою. Надалі військовозобов’язаний мав самотужки переплисти річку та дістатися сусідньої країни. Там втікача мали зустріти друзі організатора, які б допомогли оформити необхідні документи”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що свої послуги переправник оцінив у 5 тис. доларів.

Згодом через погодні умови організатор змінив маршрут. Клієнта мали доставити до Одеси, а звідти - до Молдови. Також збільшилась вартість послуги, тепер пасажир мав сплатити 15,5 тис. доларів. Крім того, за пальне та переїзд по Україні чоловік мав доплатити ще 2,2 тис. доларів.

Зловмисника затримали ще на території Донецької області, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.