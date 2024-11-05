Глава МЗС Німеччини відвідала деокуповане село на Чернігівщині і закликала партнерів збільшити допомогу Україні

«Ми, як політичні лідери Європи, також повинні мати силу на міжнародному рівні, щоб продовжувати надавати Україні фінансову та гуманітарну підтримку», - заявила Бербок.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка перебуває з робочим візитом в Україні, відвідала село Ягідне на Чернігівщині, пише DW.

Бербок побувала біля меморіалу жертвам російських звірств у селі, яке деокупували у березні 2022 року.

Міністерка закликала міжнародних партнерів збільшити підтримку України.

«Ми, як політичні лідери Європи, також повинні мати силу на міжнародному рівні, щоб продовжувати надавати Україні фінансову та гуманітарну підтримку», - заявила Бербок.

За її словами, село ягідне нагадує, «що означає російська окупація: нелюдськість, терор. Речі, які ніхто в цьому світі не хотів би пережити».