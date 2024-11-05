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Росіяни розстріляли шістьох полонених українських бійців на Покровському напрямку. Прокуратура розслідує злочин

«Ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин», - наголосили в Офісі Генерального прокурора.

Росіяни розстріляли шістьох полонених українських бійців на Покровському напрямку. Прокуратура розслідує злочин
російські окупанти
Фото: EPA/UPG

На Покровському напрямку російські розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених.

В ОГП заявили, що 23 жовтня під час наступу на Селидове загарбники захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час беззбройних українців розстріляли.

1 листопада під час штурму укріплень ЗСУ на Покровському напрямку ще трьох військовополонених росіяни убили з автоматичної зброї.

«Ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин», - наголосили в Офісі Генерального прокурора.

  • Минулого місяця стао відомо, що українські правоохоронці розслідують черговий воєнний злочин російської армії – на Покровському напрямку окупанти розстріляли 16 українських військовополонених. 
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