Правоохоронці розслідують вбивство росіянами 16 українських військовополонених

Українські правоохоронці розслідують черговий воєнний злочин російської армії - на Покровському напрямку окупанти розстріляли 16 українських військовополонених.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками ЗС РФ 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сел Миколаївка і Сухий Яр Покровського району”, - йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано, як полонені військовослужбовці ЗСУ вийшли з лісопосадки та вишикувались в шеренгу. Після цього окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження, а поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

Цей випадок - наймасовіша відома страта українських військовополонених на лінії фронту. Також це є свідченням того, що вбивства та катування полонених загарбниками - не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва.

Триває перевірка опублікованого матеріалу, розпочато слідчі і розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаного злочину.

Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.