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Правоохоронці розслідують вбивство росіянами 16 українських військовополонених

Окупанти вбили полонених українців на Покровському напрямку.

Правоохоронці розслідують вбивство росіянами 16 українських військовополонених
Правоохоронці розслідують вбивство росіянами 16 українських військовополонених (ілюстративне фото)
Фото: 5.ua

Українські правоохоронці розслідують черговий воєнний злочин російської армії - на Покровському напрямку окупанти розстріляли 16 українських військовополонених. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками ЗС РФ 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сел Миколаївка і Сухий Яр Покровського району”, - йдеться у повідомленні. 

На відео зафіксовано, як полонені військовослужбовці ЗСУ вийшли з лісопосадки та вишикувались в шеренгу. Після цього окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження, а поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

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Цей випадок - наймасовіша відома страта українських військовополонених на лінії фронту. Також це є свідченням того, що вбивства та катування полонених загарбниками - не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва.

Триває перевірка опублікованого матеріалу, розпочато слідчі і розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаного злочину.

Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

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