У МЗС України назвали неправдивою інформацію Financial Times про обговорення міністром територіальних поступок

Речник міністерства сказав, що був на всіх зустрічах міністра, і розмови на цю тему не лунали.

Міністерство закордонних справ України назвало неправдивою інформацію газети Financial Times про позицію міністра Андрія Сибіги стосовно територіальних компромісів.

Речник міністерства Георгій Тихий повідомив, що був присутній на кожній зустрічі Сибіги під час його візиту до Нью-Йорка, і на жодній з них не було "пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси". Він додав, що позиція МЗС з цього питання є непохитною.

"Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України", – наголосили в МЗС.

Там додали, що Формула миру – це єдиний реалістичний шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

"Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", – зазначив речник МЗС.