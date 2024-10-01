МЗС України стурбоване операцією Ізраїлю в Лівані

Міністерство закордонних справ України стурбоване "розвитком подій" у Лівані, зокрема в контексті рішення Ізраїлю розпочати обмежену сухопутну операцію.

Україна засуджує ракетні обстріли території Ізраїлю з боку "Хезболли", але закликає сторони протистояння до "максимальної стриманості, аби запобігти переростанню конфлікту у масштабну регіональну війну". Особливе занепокоєння в МЗС викликало зростання у Лівані кількості біженців та внутрішньо переміщених осіб, які були змушені останніми днями залишити свої домівки у зв’язку з триваючим військовим конфліктом.

"Критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права. Необхідно якнайскоріше покласти край насильству в регіоні. Мирний та процвітаючий Ліван є запорукою стабільності усіх країн Близького Сходу", – переконані в МЗС.