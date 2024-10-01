МЗС України стурбоване операцією Ізраїлю в Лівані

Міністерство закордонних справ України стурбоване "розвитком подій" у Лівані, зокрема в контексті рішення Ізраїлю розпочати обмежену сухопутну операцію.
Україна засуджує ракетні обстріли території Ізраїлю з боку "Хезболли", але закликає сторони протистояння до "максимальної стриманості, аби запобігти переростанню конфлікту у масштабну регіональну війну". Особливе занепокоєння в МЗС викликало зростання у Лівані кількості біженців та внутрішньо переміщених осіб, які були змушені останніми днями залишити свої домівки у зв’язку з триваючим військовим конфліктом.
"Критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права. Необхідно якнайскоріше покласти край насильству в регіоні. Мирний та процвітаючий Ліван є запорукою стабільності усіх країн Близького Сходу", – переконані в МЗС.
- У ніч на 1 жовтня Ізраїль оголосив операцію "Північні стріли", що фактично є наземним вторгненням на територію Лівану. Операції у попередні тижні передували масовані обстріли об'єктів "Хезболли", а також убивство лідера цього угруповання.
- За даними медіа, рішення Ізраїлю вторгнутися на ліванську територію не знайшло підтримки на Заході, а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган став вимагати від Генасамблеї ООН "зупинити Ізраїль".
- Ліван вступив у війну проти Ізраїлю на другий день нападу терористів ХАМАС – 8 жовтня 2022. Відтоді між Ізраїлем і Ліваном були періодичні обстріли. На початку серпня авіакомпанії почали скасовувати рейси до Лівану, і з країни почали евакуйовувати іноземців. Після цього сторони обстрілювали одна одну, а в вересні бої стали інтенсивнішими після того, як в бойовиків "Хезболли" вибухнули пейджери.
- Обстріли об'єктів "Хезболли", за повідомленнями Лівану, привели до масових жертв серед цивільних. Після першого дня бомбардувань, згідно з інформацією ліванської сторони, загинули понад 500 людей, зокрема діти та жінки. Ізраїль зазначив, що попереджав місцевих про необхідність евакуюватися подалі від об'єктів угруповання.