Літак президента Бразилії змушений був кружляти над Мексикою через несправність

Офіційний візит президента Бразилії Лули да Сілви до Мексики на інавгурацію президентки країни Клаудії Шейнбаум завершився неприємним інцидентом: після злету з аеропорту Мехіко пілоти літака глави держави помітили на борту технічну проблему.

Як пише Reuters, було ухвалено рішення про посадку на тому ж летовищі. Проте для цього повітряному судну довелося кружляти над мексиканською столицею.

Справа у паливі, яким літак було заправлено для здійснення рейсу до Бразилії. Задля безпечної посадки пілоти були змушені спалити авіаційний керосин, щоб вага відповідала показникам, передбаченим для зниження.

Повідомляється, що Лула да Сілва повернеться на батьківщину іншим літаком. Нинішній борт номер один моделі Airbus A319 обслуговує глав держави вже упродовж 20 років.