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Літак президента Бразилії змушений був кружляти над Мексикою через несправність

Пілоти мали використати паливо для безпечної посадки.

Літак президента Бразилії змушений був кружляти над Мексикою через несправність
Літак президента Бразилії
Фото: EPA/UPG

Офіційний візит президента Бразилії Лули да Сілви до Мексики на інавгурацію президентки країни Клаудії Шейнбаум завершився неприємним інцидентом: після злету з аеропорту Мехіко пілоти літака глави держави помітили на борту технічну проблему.

Як пише Reuters, було ухвалено рішення про посадку на тому ж летовищі. Проте для цього повітряному судну довелося кружляти над мексиканською столицею.

Справа у паливі, яким літак було заправлено для здійснення рейсу до Бразилії. Задля безпечної посадки пілоти були змушені спалити авіаційний керосин, щоб вага відповідала показникам, передбаченим для зниження. 

Повідомляється, що Лула да Сілва повернеться на батьківщину іншим літаком. Нинішній борт номер один моделі Airbus A319 обслуговує глав держави вже упродовж 20 років.     

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