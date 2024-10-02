США взяли участь у відбитті іранської атаки на Ізраїль

У Пентагоні підтвердили, що два кораблі здійснювали запуск перехоплювачів.

Збройні сили Сполучених Штатів Америки відіграли "обмежену" роль у протидії масованому обстрілу Іраном території Ізраїлю із застосуванням близько 200 балістичних ракет.

Як пише Washington Post, речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер підтвердив, що два есмінці військово-морського флоту США у Середземному морі USS "Балклі" та USS "Коул" здійснювали запуск ракет-перехоплювачів. Проте їхня кількість була незначною - не більше 12. Дані щодо знищених повітряних цілей у Міністерстві оборони Сполучених Штатів не оприлюднюють.

Президент США Джо Байден назвав іранську атаку "неефективною" та підтвердив "повну підтримку Ізраїлю". За словами господаря Білого дому, найближчим часом він має поспілкуватися із прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, наразі ж ведуться "активні дискусії" щодо того, яка відповідь чекає на Іран.