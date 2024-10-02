"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнюється)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнюється)
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Власники літаків готуються до “мегасуду” через літаки, які застрягли в Росії
Власники літаків готуються до “мегасуду” через літаки, які застрягли в Росії
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
ГоловнаСвіт

США взяли участь у відбитті іранської атаки на Ізраїль

У Пентагоні підтвердили, що два кораблі здійснювали запуск перехоплювачів.

США взяли участь у відбитті іранської атаки на Ізраїль
Есмінець ВМС США USS Bulkeley
Фото: EPA/UPG

Збройні сили Сполучених Штатів Америки відіграли "обмежену" роль у протидії масованому обстрілу Іраном території Ізраїлю із застосуванням близько 200 балістичних ракет.

Як пише Washington Post, речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер підтвердив, що два есмінці військово-морського флоту США у Середземному морі USS "Балклі" та USS "Коул" здійснювали запуск ракет-перехоплювачів. Проте їхня кількість була незначною - не більше 12. Дані щодо знищених повітряних цілей у Міністерстві оборони Сполучених Штатів не оприлюднюють.

Президент США Джо Байден назвав іранську атаку "неефективною" та підтвердив "повну підтримку Ізраїлю". За словами господаря Білого дому, найближчим часом він має поспілкуватися із прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, наразі ж ведуться "активні дискусії" щодо того, яка відповідь чекає на Іран.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies