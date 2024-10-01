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​Новий прем'єр Франції пообіцяв продовжувати допомагати Україні

Сьогодні Барньє виступив у парламенті з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду.

​Новий прем'єр Франції пообіцяв продовжувати допомагати Україні
Новий очільник уряду Франції Мішель Барньє,
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє  під час виступу в Національних зборах заявив про готовність і далі підтримувати Україну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сьогодні Барньє виступив у французькому парламенті з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду.

"Франція й далі підтримуватиме український народ - народ, який уже два з половиною роки від початку російського нападу бореться й помирає заради суверенітету своєї країни й заради цінностей, які поділяємо і ми", - сказав він.

Президент Франції Емманюель Макрон в січні 2024-го призначив наймолодшого прем’єра в історії країни - 34-річного Габріеля Атталя. Зараз же новим очільником уряду став 73-річний Мішель Барньє, він найстаріший прем’єр П’ятої республіки. Що про нього відомо та як на рішення Макрона відреагували французькі політики, читайте в матеріалі LB.ua.

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