Новим прем'єр-міністром Франції став 73-річний Мішель Барньє

Він став найстарішим прем'єром.

Через шістдесят днів після другого туру парламентських виборів і після двох тижнів напружених формальних і неофіційних консультацій президент Франції Емманюель Макрон призначив новим прем'єр-міністром країни 73-річного Мішеля Барньє.

Про це пише Le Figaro.

Новопризначений прем'єр став найстарішим, кого обирали на цю посаду.

До цього він був депутатом, президентом генеральної ради Савойї, чотири рази обирався міністром, двічі займав посаду єврокомісара та був головним перемовником Європейського Союзу щодо Brexit.

Також він балотувався на пост президента країни у 2022 році.

Еммануель Макрон доручив Мішелю Барньє "створити об'єднавчий уряд на службі країни та Франції".

Як зазначили у Єлисейському палаці, "президент запевнив, що прем’єр-міністр і майбутній уряд створять умови, щоб бути якомога стабільнішими, і спробують якомога краще об'єднатися".

Пере цим ЗМІ писали про те, що Макрон відклав рішення про призначення прем'єра до завершення Паралімпійськихігор у Парижі.