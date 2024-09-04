Колишній прем'єр Франції заявив про намір балотуватися у президенти

Один із ключових союзників президента Франції Емманюеля Макрона у блоці центристів може стати його наступником на посаді номер один. Про намір балотуватися на виборах глави держави заявив колишній очільник уряду Едуар Філіп.

Як пише Reuters, політик офіційно заявив ЗМІ, що у 2027 році його ім'я буде у виборчому бюлетені. Згідно із конституцією Франції, Макрон не матиме права претендувати на нову каденцію, адже відбуде максимально можливі два терміни.

Філіп свого часу став першим прем'єр-міністром за президентства Макрона. На час його роботи в уряді припали дві масштабні кризи: протести "жовтих жилетів" у французьких містах та пандемія коронавірусу з 55-денним національним локдауном.

Після обрання мером Гавра Філіп залишив роботу прем'єра. Пізніше він заснував партію Horizons, яка увійшла до блоку центристів Макрона.