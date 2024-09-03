ЄС хоче до весни 2025 року запровадити збір за безвізові в'їзди

Ті, хто подорожує з безвізових країн, повинні будуть сплатити 7 євро раз на три роки для авторизації поїздок.

До весни 2025 року у ЄС планують ввести в дію збір за безвізові в'їзди, передає "Європейська правда".

Як пояснила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, йдеться про систему ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Після цього люди, які подорожують, повинні будуть сплатити 7 євро раз на три роки для авторизації поїздок.

"Ми плануємо, що ETIAS буде готова до введення в експлуатацію навесні 2025 року", – сказала Гіппер.

Із листопада цього року у ЄС має запрацювати система системи в'їзду-виїзду (Entry-Exit System, EES). Вона замінить ручне проставлення штампів у закордонних паспортах на електронну базу.

Комісарка ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоганссон називала датою старту системи 10 листопада.

"Для системи в'їзду-виїзду більше не буде ручного паспортного контролю, і це також прискорить використання електронних перевірок", – зауважила речниця Єврокомісії.

Тепер Єврокомісія очікує на початку вересня декларацію готовності країн-членів ЄС щодо таких нововведень. Тоді буде можливість підтвердити запуск систем.