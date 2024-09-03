​Президент Тайваню запропонував Китаю відібрати у Росії свої історичні землі

Президент Тайваню Лай Цінде заявив, що якщо претензії Китаю на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то він також повинен забрати і свої історичні землі у Росії.
Про це він заявив у інтерв’ю виданню Taiwanese, пише Reuters.
Очільник Тайваню нагадав договір, підписаний останньою китайською династією в 19 столітті, за яким Китай передав Російській імперії землі, які утворюють більшу частину сучасного кордону на Далекому Сході РФ вздовж річки Амур.
Династія Цин у Китаї, яка тоді була в стані остаточного занепаду, спочатку відмовилася ратифікувати договір, але два роки потому він був підтверджений Пекінською конвенцією, однією з тих, які Китай називає «нерівними» договорами з іноземними державами в 19 столітті.
"Якщо йдеться про територіальну цілісність, чому тоді не повернути землі, окуповані Росією відповідно до Айгунського договору? Росія ж зараз дуже ослаблена, чи не так?" – сказав Лай Цінде.
За його словами, Китай хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності."Айгунський договір, підписаний під час Цин – ви можете попросити Росію (повернути землю), але ви цього не зробите. Отже, очевидно, що вони не хочуть вторгатися на Тайвань з територіальних причин", – зауважив глава Тайваню.
- Китай вважає демократичний Тайвань своєю територією і не виключає використання військової сили для відстоювання свого суверенітету.
- Зокрема, Китай пообіцяв силою "розгромити" незалежність острова Тайвань. Таку заяву зробив глава Міноборони Китаю Дон Цзюнь на конференції з питань безпеки "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі.
- ЦРУ США оприлюднило інформацію, що Сі Цзіньпін наказав своїй армії бути готовою до 2027 року провести вторгнення на Тайвань.