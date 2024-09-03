Нетаньягу відмовляється “піддатися” тиску і домовитися про угоду щодо заручників

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відмовився “піддатися” тиску, щоб домовитися про угоду щодо заручників або припинити війну у Смузі Гази ‒ попри широкомасштабні протести в країні, пише Financial Times.
Окрім того, очільник уряду посилив свої основні вимоги щодо припинення вогню. Нетаньягу наполягає на довгостроковій військовій присутності ЦАХАЛу вздовж кордону Гази з Єгиптом, у Філадельфійському коридорі, незважаючи на те, що міжнародні посередники та керівники його власних служб безпеки попереджають, що це затримає угоду щодо звільнення заручників, утримуваних хамасівцями в анклаві.
“Цей коридор має важливе значення для нашого існування”, ‒ каже прем’єр. Він також стверджує, що кордон був “кисневою трубою”, яка дозволила ХАМАС контрабандою переправляти зброю в Газу.
“Через це ХАМАС наполягає на цьому. І тому я на цьому наполягаю”, ‒ додав Нетаньягу.
У країні тривають страйки через неспроможність Нетаньягу забезпечити угоду щодо заручників.
Жорсткі заяви урядовця прозвучали після дня заворушень у всьому Ізраїлю і загального страйку, покликаного висловити громадський гнів через неспроможність Нетаньягу забезпечити угоду щодо заручників. У країні другу ніч поспіль тривають масові вуличні протести.
“Ніхто так не відданий справі звільнення заручників, ніж я. Але ніхто не буде проповідувати мені”, – сказав Нетаньягу.
Цей страйк став одним із найбільших проявів громадського гніву проти уряду після нападу ХАМАСу 7 жовтня та є першим широкомасштабним протестом.
- Нетаньягу також попередив, що Ізраїль рішуче помститься ХАМАС після вбивства шести заручників. Відповідь буде схожа на удар у відповідь проти “Хезболли” в липні, коли відбулася ліквідація верховного командира підтримуваного Іраном угруповання Фуада Шукра.
- Раніше Sky News повідомив, що минулого тижня в Каїрі та Досі тривали переговори про припинення вогню у Смузі Гази за участю посередників нижчого рівня. Повідомляється, що вони зосередилися на “дрібних” деталях плану припинення вогню, залишивши більшу проблему Філадельфійського коридору та коридору Нецарім на майбутнє.
- Постійна присутність Армії оборони Ізраїлю в цих районах є однією з головних причин, чому припинення вогню ще не досягнуто. Якщо жодна зі сторін не піде на компроміс щодо цього питання, то “припинення вогню залишиться недосяжним”.
- Також стало відомо, що Ізраїль створює на півночі Смуги Гази новий коридор, ширина якого у деяких місцях становить майже кілометр. Коридор простягається від кордону Смуги Гази з Ізраїлем до краю міста Бейт Ханун. Таким чином створюється інфраструктура для довгострокової військової присутності ЦАХАЛу в регіоні, вважають аналітики. Йдеться про місяці або навіть роки.