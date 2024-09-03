Нетаньягу відмовляється “піддатися” тиску і домовитися про угоду щодо заручників

Прем'єр Ізраїлю наполягає на довгостроковій військовій присутності ЦАХАЛу вздовж кордону Гази з Єгиптом, у Філадельфійському коридорі,

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відмовився “піддатися” тиску, щоб домовитися про угоду щодо заручників або припинити війну у Смузі Гази ‒ попри широкомасштабні протести в країні, пише Financial Times.

Окрім того, очільник уряду посилив свої основні вимоги щодо припинення вогню. Нетаньягу наполягає на довгостроковій військовій присутності ЦАХАЛу вздовж кордону Гази з Єгиптом, у Філадельфійському коридорі, незважаючи на те, що міжнародні посередники та керівники його власних служб безпеки попереджають, що це затримає угоду щодо звільнення заручників, утримуваних хамасівцями в анклаві.

“Цей коридор має важливе значення для нашого існування”, ‒ каже прем’єр. Він також стверджує, що кордон був “кисневою трубою”, яка дозволила ХАМАС контрабандою переправляти зброю в Газу.

“Через це ХАМАС наполягає на цьому. І тому я на цьому наполягаю”, ‒ додав Нетаньягу.

У країні тривають страйки через неспроможність Нетаньягу забезпечити угоду щодо заручників.

Жорсткі заяви урядовця прозвучали після дня заворушень у всьому Ізраїлю і загального страйку, покликаного висловити громадський гнів через неспроможність Нетаньягу забезпечити угоду щодо заручників. У країні другу ніч поспіль тривають масові вуличні протести.

“Ніхто так не відданий справі звільнення заручників, ніж я. Але ніхто не буде проповідувати мені”, – сказав Нетаньягу.

Цей страйк став одним із найбільших проявів громадського гніву проти уряду після нападу ХАМАСу 7 жовтня та є першим широкомасштабним протестом.