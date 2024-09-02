Британія призупиняє постачання деякої зброї Ізраїлю

Глава МЗС заявив, що може бути ризик використання зброї для порушення міжнародного гуманітарного права.

Великобританія призупинить деякі постачання зброї Ізраїлю.

Про це повідомив міністр закордонних справ Девід Леммі, передає Sky News.

За словами Леммі, це рішення ухвалили після перевірки ліцензій на експорт зброї з Британії. Аудит виявив ризик того, що зброя може бути використана для "серйозного порушення міжнародного гуманітарного права".

Міністр додав, що британська сторона призупинить дію близько 30 із 350 ліцензій і наголосив, що "це не загальна заборона і не ембарго на постачання зброї".