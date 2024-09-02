Британія призупиняє постачання деякої зброї Ізраїлю

Великобританія призупинить деякі постачання зброї Ізраїлю.
Про це повідомив міністр закордонних справ Девід Леммі, передає Sky News.
За словами Леммі, це рішення ухвалили після перевірки ліцензій на експорт зброї з Британії. Аудит виявив ризик того, що зброя може бути використана для "серйозного порушення міжнародного гуманітарного права".
Міністр додав, що британська сторона призупинить дію близько 30 із 350 ліцензій і наголосив, що "це не загальна заборона і не ембарго на постачання зброї".
- Наразі британський уряд опинився під тиском задля більш жорсткої позиції Лондона щодо Ізраїлю на тлі війни в Газі.
- Великобританія не постачає зброю безпосередньо, але видає експортні ліцензії британським компаніям на продаж зброї.
- У травні цього року тодішній міністр закордонних справ Девід Камерон заявив, що Сполучене Королівство не планує забороняти продаж зброї до Ізраїлю, якщо відбудеться повне вторгнення в Рафах.
- Натомість США оголосили того ж місяця про призупинення постачань зброї Ізраїлю.