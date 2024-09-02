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Іран може найближчим часом поставити Росії балістичні ракети

Це може спричинити швидку реакцію з боку союзників України, зокрема, нові санкції.

Іран може найближчим часом поставити Росії балістичні ракети
прапори Ірану і Росії
Фото: DW

Європейські чиновники очікують, що Іран найближчим часом поставить балістичні ракети до Росії, передає Bloomberg.

Джерела агентства зазначили, що це може спричинити швидку реакцію з боку союзників України.

Іран, за попередніми даними, передав Росії сотні безпілотників за весь період вторгнення.

США та інші союзники з НАТО неодноразово попереджали Тегеран про такий крок і докладають дипломатичних зусиль, щоб запобігти йому. 

Якщо постачання такий відбудуться, на Іран очікує нова хвиля санкцій, хоча їхня ефективність буде невизначеною, враховуючи безліч заходів, які вже спрямовані проти Тегерана.

Серед нових обмежувальних заходів, які обговорюють союзники, є санкції проти Iran Air.

  • Іран від початку січня 2024 надав Росії не менше 400 балістичних ракет класу "земля-земля", що поглибило військову співпрацю між двома підсанкційними країнами, повідомляв Reuters з посиланням на іранські джерела.
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