У Покровську почали будувати лінії оборони для вуличних боїв, — МВА

За кожним містом на Донеччині закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони міста і побудову укріплень.

У деяких районах міста Покровськ Донецької області будують лінії оборони для вуличних боїв. Їх почали зводити ще у 2022 році під контролем військових.

Про це повідомив начальник Покровської МВА Сергій Добряк в ефірі Радіо Свобода.

"До вуличних боїв ще у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще в 2022 році в березні або в квітні", – заявив очільник МВА.

За словами Добряка, за кожним містом на Донеччині закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони міста і побудову укріплень.

"За кожним містом Донеччини закріплена бойова бригада, (вона) робить план оборони міста або агломерації і дає завдання, що робити цивільним. Нашими зусиллями за допомогою комунальників, за допомогою шахтарів, за допомогою ДФТГ (добровольчого формування територіальної громади – ред.) збудовано вже те, що було потрібно", — додає він.

Міська війсьова адміністрація Покровська отримала завдання на зведення внутрішньоквартальних укріплень в окремих районах міста.

Мешканців Покровська продовжують евакуювати через наближення російських військових. Із 2 вересня в Покровську припиняють роботу банки, працюватимуть лише банкомати. Це стосується й інших служб, які надають послуги населенню.