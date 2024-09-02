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Росіяни атакували FPV-дроном Селидове на Донеччині

Внаслідок атаки ворожого дрона загинув цивільний.

Росіяни атакували FPV-дроном Селидове на Донеччині
Фото: ДСНС України

У понеділок, 2 вересня, російська армія атакувала з FPV-дрона місто Селидове Донецької області, у результаті обстрілу загинув місцевий мешканець.

Про це повідомляє Селидівська міська рада.

"Селидівська громада під постійними ворожими обстрілами. 02.09.2024 року близько 13.00 російські окупаційні війська обстріляли з FPV-дрона м. Селидове. На жаль, через ворожий обстріл загинув місцевий мешканець, чоловік 1937 р.н.", — ідеться у повідомленні.

  • Російські загарбники обстріляли Курахове Донецької області із реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок атаки загинули щонайменше три людини.
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