Росіяни атакували FPV-дроном Селидове на Донеччині

У понеділок, 2 вересня, російська армія атакувала з FPV-дрона місто Селидове Донецької області, у результаті обстрілу загинув місцевий мешканець.
Про це повідомляє Селидівська міська рада.
"Селидівська громада під постійними ворожими обстрілами. 02.09.2024 року близько 13.00 російські окупаційні війська обстріляли з FPV-дрона м. Селидове. На жаль, через ворожий обстріл загинув місцевий мешканець, чоловік 1937 р.н.", — ідеться у повідомленні.
- Російські загарбники обстріляли Курахове Донецької області із реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок атаки загинули щонайменше три людини.