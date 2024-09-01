Російські загарбники обстріляли Курахове Донецької області із реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок атаки загинули щонайменше три людини і дев’ятеро дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені внаслідок обстрілу Курахового. Сьогодні вдень росіяни застосували там «Урагани», влучили по приватному сектору та багатоповерхівках у середмісті", - написав Філашкін.

На місці працюють представники влади, поліція, рятувальники. Точну кількість жертв і обсяги руйнувань встановлюють.

Нагадаємо, що за минулу добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого одна людина загинула і четверо поранені.