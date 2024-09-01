За серпень Росія втратила в Україні 36 810 військових і 6383 одиниці техніки

Окрім цього, нашими захисниками збито 5 ворожих літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 безпілотників та 150 ракет.

Втрати російських окупантів в Україні за серпень становлять 36 810 військових. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк повідомив у Telegram.

Він зазначив, що росіяни за місяць втратили 36 810 військових і 6383 одиниці озброєння та техніки.

Також підрозділами Сил оборони України знищено значну кількість озброєння:

193 танки

557 бойових броньованих машин

1517 артилерійських систем

44 РСЗВ

33 засоби ППО

2065 одиниць автотехніки

278 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками збито 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 БпЛА ОТР та 150 ворожих ракет.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 616 300 військових.