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За серпень Росія втратила в Україні 36 810 військових і 6383 одиниці техніки

Окрім цього, нашими захисниками збито 5 ворожих літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 безпілотників та 150 ракет.

За серпень Росія втратила в Україні 36 810 військових і 6383 одиниці техніки
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк
Фото: Facebook/Командувач Сухопутних військ ЗС України

Втрати російських окупантів в Україні за серпень становлять 36 810 військових. Про це повідомив  командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк повідомив у Telegram.

Він зазначив, що росіяни за місяць втратили 36 810 військових і 6383 одиниці озброєння та техніки. 

Також підрозділами Сил оборони України знищено значну кількість озброєння: 

  •  193 танки
  •  557 бойових броньованих машин
  •  1517 артилерійських систем
  •  44 РСЗВ
  •  33 засоби ППО
  • 2065 одиниць автотехніки
  •  278 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками збито 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 БпЛА ОТР та 150 ворожих ракет.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні  616 300 військових.

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