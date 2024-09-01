За серпень Росія втратила в Україні 36 810 військових і 6383 одиниці техніки

Втрати російських окупантів в Україні за серпень становлять 36 810 військових. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк повідомив у Telegram.
Він зазначив, що росіяни за місяць втратили 36 810 військових і 6383 одиниці озброєння та техніки.
Також підрозділами Сил оборони України знищено значну кількість озброєння:
- 193 танки
- 557 бойових броньованих машин
- 1517 артилерійських систем
- 44 РСЗВ
- 33 засоби ППО
- 2065 одиниць автотехніки
- 278 одиниць спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками збито 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 БпЛА ОТР та 150 ворожих ракет.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 616 300 військових.