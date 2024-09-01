Кіровоградська область сьогодні прийняла перший евакуаційний поїзд із Покровська.
Про це повідомив голова Кіровоградської обласної адміністрації Андрій Райкович.
"266 переселенців, понад півсотні дітвори, 39 маломобільних вже розмістили в 6 громадах Голованівського району. Потяг прибув у м. Первомайськ Миколаївської області вночі. Злагоджена робота наших сусідів: служб ДСНС, поліції, мерії міста, команди Червоного хреста, залізничників з нашими громадами, Голованівською РВА, соцзахистом - як результат - всі родини з прихистком і увагою", - написав Райкович у Telegram.
Він наголосив, що Кіровоградщина готова й надалі приймати тих, хто втратив дім через війну.
Нагадаємо, що на Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. Відповідне рішення ухвалили у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації.