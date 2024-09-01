266 переселенців, понад півсотні дітвори, 39 маломобільних вже розмістили в 6 громадах Голованівського району.

Кіровоградська область сьогодні прийняла перший евакуаційний поїзд із Покровська.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної адміністрації Андрій Райкович.

"266 переселенців, понад півсотні дітвори, 39 маломобільних вже розмістили в 6 громадах Голованівського району. Потяг прибув у м. Первомайськ Миколаївської області вночі. Злагоджена робота наших сусідів: служб ДСНС, поліції, мерії міста, команди Червоного хреста, залізничників з нашими громадами, Голованівською РВА, соцзахистом - як результат - всі родини з прихистком і увагою", - написав Райкович у Telegram.

Він наголосив, що Кіровоградщина готова й надалі приймати тих, хто втратив дім через війну.

Нагадаємо, що на Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. Відповідне рішення ухвалили у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації.