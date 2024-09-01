Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
WSJ: США відхилили пропозицію відправити в Україну підрядників для обслуговування F-16
WSJ: США відхилили пропозицію відправити в Україну підрядників для обслуговування F-16
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
На війні загинув всесвітньовідомий кікбоксер Роман Головатюк
На війні загинув всесвітньовідомий кікбоксер Роман Головатюк
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Прем'єр Польщі пригрозив Україні блокуванням членства в ЄС
Прем'єр Польщі пригрозив Україні блокуванням членства в ЄС
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кіровоградщина прийняла евакуаційний поїзд із Покровська

266 переселенців, понад півсотні дітвори, 39 маломобільних вже розмістили в 6 громадах Голованівського району.

Кіровоградщина прийняла евакуаційний поїзд із Покровська
евакуація
Фото: ДСНС

Кіровоградська область сьогодні прийняла перший евакуаційний поїзд із Покровська.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної адміністрації Андрій Райкович.

"266 переселенців, понад півсотні дітвори, 39 маломобільних вже розмістили в 6 громадах Голованівського району. Потяг прибув у м. Первомайськ Миколаївської області вночі. Злагоджена робота наших сусідів: служб ДСНС, поліції, мерії міста, команди Червоного хреста, залізничників з нашими громадами, Голованівською РВА, соцзахистом - як результат - всі родини з прихистком і увагою", - написав Райкович у Telegram.

Він наголосив, що Кіровоградщина готова й надалі приймати тих, хто втратив дім через війну.

Нагадаємо, що на Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. Відповідне рішення ухвалили у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies