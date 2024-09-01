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Внаслідок обстрілів росіян один житель Донеччини загинув, ще четверо поранено

В ОВА повідомили про численні руйнування житла та інфраструктури у громадах області.

Внаслідок обстрілів росіян один житель Донеччини загинув, ще четверо поранено
Фото: Донецька ОВА

За минулу добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого одна людина загинула і четверо поранені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лимані поранено 3 людей. Бахмутський район. У Щербинівці Торецької громади загинула людина. У Званівці поранено людину", - написав він у Telegram.

Голова ОВА повідомив також про численні руйнування житла та інфраструктури у громадах області.

"У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок, у Курахівській громаді пошкоджено будинок в Ізмайлівці, господарські будівлі у Гірнику, обстріляно Курахове та Веселий Гай, пошкоджено адмінбудівлі у Мирнограді, обстріляно Мар'їнську та Гродівську громади. У Лимані пошкоджено 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі і кав'ярню; також у громаді зруйновано 12 будинків у Зарічному та 1 в Ямполі. У Щербинівці пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля", - поінформував Філашкін.

З лінії фронту евакуйовано 3516 осіб, у тому числі 404 дитини.

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