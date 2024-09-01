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У Куп'янську росіяни атакували дроном поліцейський автомобіль, загинув правоохоронець

Ще двоє поліцейських дістали поранення.

У Куп'янську росіяни атакували дроном поліцейський автомобіль, загинув правоохоронець
Фото: Нацполіція

У результаті дронової атаки ворога на Харківщині під час несення служби загинув поліцейський Олександр Попович.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Зазначається, що старший інспектор роти № 2 батальйону № 1 полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції Олександр Попович помер 31 серпня у лікарні від тяжких осколкових поранень.

Близько 19:30 у місті Куп'янськ російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль, у якому перебували троє поліцейських. Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра врятувати не вдалося.

Йому було лише 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - син та донька, без сина – мати.

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