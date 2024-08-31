Головне за суботу, 31 серпня: бої на Покровському напрямку, обстріл Часового Яру, наслідки удару по Харкову

Бойові дії на Донеччині, 109 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відключення світла, перша державна двомовна школа для українців в Будапешті. Яким запам’ятається 920-й день повномасштабної війни.

У День авіації, 31 серпня, президент Володимир Зеленський, подякував усім, хто працює заради мирного неба.

“Сьогодні День авіації – день усіх, хто живе небом. Військові й цивільні пілоти, інженери, техніки, працівники промисловості – кожен з вас захищає нашу державу, забезпечує стабільність, робить усе, щоб російські літаки ніколи не зʼявилися в нашому повітрі. Дякую всім, хто працює заради мирного неба над Україною!” – написав Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 31 серпня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту від початку доби зросла до 109. Ворог продовжує наступальні дії. Найбільш активний противник на Покровському і Курахівському напрямках.

Сумська та Чернігівська області потерпають від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 серпня – в новині.

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру на Донеччині, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі – чоловіки від 24 до 38 років.

"Часів Яр – місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад два роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь", – наголосив Філашкін.

У Харкові завершили пошуково-рятувальну операцію у зруйнованій напередодні росіянами 12-поверхівці.

"Маємо розуміння того, що зруйнована частина будинку, де було влучання, буде розібрана. На місцях працюють усі профільні служби, волонтерські та благодійні організації", – повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За допомогою у розселенні звернулися 20 жителів. "Маємо достатній резерв в місцях компактного розташування, де можемо розселити постраждалих. На місцях люди отримують усію необхідну допомогу. Решта постраждалих знайшли житло самостійно", – додав начальник Харківської ОВА.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів та 1 приміщення підприємства.

Напередодні близько 15:30 ворог здійснив авіаційний обстріл ФАБ-500 у п’яти локаціях в Індустріальному, Слобідському районах та в центральній частині Харкова. Вчора ввечері повідомлялося про 7 загиблих, сьогодні очільник ОВА повідомив про 6 жертв: чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються.

31 серпня в обласному центрі оголошували жалобу.

Міністр оборони України Рустем Умєров у інтерв'ю CNN заявив, що під час зустрічей із високопосадовцями у Вашингтоні в п’ятницю представив список цілей у Росії на ураження ATACMS.

"Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, розташовані в зоні дії глибоких ударів", – сказав Умєров, додавши, що Україна домагається зняття обмежень ATACMS, щоб захистити українських цивільних осіб та інфраструктуру.

Очільник Міноборони зазначив, що Україна більше зосереджена на "можливостях", які їй надає територія у Курській області, а не на утриманні російської території для обміну на землі, які Росія захопила в України.

У неділю, 1 вересня, графіки відключень світла діятимуть впродовж усієї доби, повідомили в “Укренерго”.

Завтра, 1 вересня, час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

00:00 – 17:00 – одна черга відключень

17:00 – 22:00 – дві черги відключень

22:00 – 24:00 – одна черга відключень

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Сьогодні, 31 серпня, в столиці Угорщини Будапешті відкрила двері перша державна двомовна середня школа та гімназія для українських дітей.

Як повідомили в українському МЗС, це стало можливим у результаті домовленостей президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, досягнутих під час візиту угорського лідера до Києва в липні цього року.

Тривалу підготовчу роботу задля відкриття школи здійснило українське товариство в Угорщині «Дім українських традицій», яке взяло на себе управління навчальним закладом.

Освітній процес здійснюватиметься рідною українською мовою з 1 по 12 класи, програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних. Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету Угорщини.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!