В Угорщині відкрили першу державну двомовну школу для українських дітей

Освітній процес здійснюватиметься рідною українською мовою з 1 по 12 класи, а програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних.

Відкриття державної двомовної школи в Угоршині для українців

Сьогодні, 31 серпня в столиці Угорщини Будапешті відкрила свої двері перша державна двомовна середня школа та гімназія для українських дітей.

Як повідомили в українському МЗС, це стало можливим у результаті домовленостей президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, досягнутих під час візиту угорського лідера до Києва в липні цього року.

Тривалу підготовчу роботу задля відкриття школи здійснило українське товариство в Угорщині «Дім українських традицій», яке взяло на себе управління навчальним закладом.

Фото: МЗС Відкриття державної двомовної школи в Угоршині для українців

Освітній процес здійснюватиметься рідною українською мовою з 1 по 12 класи, а програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних. Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету Угорщини.

Участь у відкритті школи в Будапешті взяли голова Закарпатської обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина та Посол МЗС України з питань світового українства Мар’яна Беца.