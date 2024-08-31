У Південнокитайському морі зіткнулися кораблі берегової охорони КНР та Філіппін

У суботу на спірній ділянці Південнокитайського моря зіткнулися кораблі берегової охорони Китаю і Філіппін.

Про це пише Bloomberg.

Це стало останнім подібним інцидентом на тлі зростання напруженості між двома країнами. Обидві сторони звинуватили в події одна одну.

Представник берегової охорони Китаю Лю Децзюнь звинуватив судно берегової охорони Філіппін у навмисному зіткненні «непрофесійним і небезпечним способом» біля рифу Сяньбінь. Він додав, що китайська морська поліція вживатиме необхідних заходів для захисту від таких дій.

Тим часом філіппінськи коммодор Джей Тарріела заявив, що корабель берегової охорони Китаю "прямо і навмисно" протаранив корабель берегової охорони Філіппін. За його словами, корабель берегової охорони Філіппін не провокував китайське судно. Він зазначив, що таран пошкодив філіппінське судно.

This afternoon, the Chinese Coast Guard vessel deliberately rammed and collided with the BRP Teresa Magbanua three times, despite no provocation from the Philippine Coast Guard. pic.twitter.com/jYnrXKpY3W — Jay Tarriela (@jaytaryela) August 31, 2024

Пекін претендує на майже все Південнокитайське море, включаючи обидві мілини, що лежать у 200-мильній виключній морській економічній зоні Філіппін, відмовляючись виконувати рішення Міжнародного суду в Гаазі від 2016 року про те, що подібні експансивні претензії Китаю не мають підстав із точки зору міжнародного права.