Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Обстріл Харкова: відомо про 97 поранених, серед загиблих – дитина (оновлення)
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Deep State: начштабу Сил безпілотних систем призначили звільненого з ВМС за неналежну роботу Романа Гладкого
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
Олещук звернувся до Безуглої: "Прийде час, проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь, у суді"
Times із підконтрольної Україні Суджі: росіяни кажуть, що "не хотіли війни", українці показують їм відео з Ірпеня
Times із підконтрольної Україні Суджі: росіяни кажуть, що "не хотіли війни", українці показують їм відео з Ірпеня
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
Подоляк: з 1 січня 2025 року припиняє роботу нафтопровід "Дружба” (доповнено)
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
У Коломойського навчилися міняти незручних суддів Верховного Суду
ГоловнаСвіт

У Південнокитайському морі зіткнулися кораблі берегової охорони КНР та Філіппін

Країни звинуватили одна одну в інциденті.

У Південнокитайському морі зіткнулися кораблі берегової охорони КНР та Філіппін
Зіткнулися кораблі берегової охорони КНР та Філіппін
Фото: Берегова охорона Філіппін

У суботу на спірній ділянці Південнокитайського моря зіткнулися кораблі  берегової охорони Китаю і Філіппін.

Про це пише Bloomberg.

Це стало останнім подібним інцидентом на тлі зростання напруженості між двома країнами. Обидві сторони звинуватили в події одна одну.

Представник берегової охорони Китаю Лю Децзюнь звинуватив судно берегової охорони Філіппін у навмисному зіткненні «непрофесійним і небезпечним способом» біля рифу Сяньбінь. Він додав, що китайська морська поліція вживатиме необхідних заходів для захисту від таких дій.

Тим часом філіппінськи коммодор Джей Тарріела заявив, що корабель берегової охорони Китаю "прямо і навмисно" протаранив корабель берегової охорони Філіппін. За його словами, корабель берегової охорони Філіппін не провокував китайське судно. Він зазначив, що таран пошкодив філіппінське судно. 

Пекін претендує на майже все Південнокитайське море, включаючи обидві мілини, що лежать у 200-мильній виключній морській економічній зоні Філіппін, відмовляючись виконувати рішення Міжнародного суду в Гаазі від 2016 року про те, що подібні експансивні претензії Китаю не мають підстав із точки зору міжнародного права.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies