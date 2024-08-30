Reuters: затоплення суперяхти Bayesian може обійтися страховикам у 150 млн євро

56-метрова яхта під британським прапором, яка перекинулася і затонула минулого тижня, коштувала приблизно 40 мільйонів доларів.

Згідно з першими оцінками експертів, страховики судна технологічного магната Майка Лінча, яка затонула минулого тижня, можуть заплатити щонайменше на 150 мільйонів доларів, пише Reuters.

56-метрова яхта під британським прапором, коштувала приблизно 40 мільйонів доларів.

Корпус суперяхти був застрахований від фізичних пошкоджень компанією зі страхування яхт OMAC і консорціумом страховиків.

Страхування захисту та відшкодування (protection and indemnity ‒ P&I), яке зазвичай покриває претензії щодо відповідальності третіх сторін, зокрема за збитки навколишньому середовищу, травми та смерть, надала компанія British Marine.

Корпус, ймовірно, був застрахований приблизно на 40 мільйонів доларів, тоді як сума покриття P&I має бути більшою, повідомили джерела у страховій сфері.