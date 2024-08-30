Reuters: затоплення суперяхти Bayesian може обійтися страховикам у 150 млн євро

Згідно з першими оцінками експертів, страховики судна технологічного магната Майка Лінча, яка затонула минулого тижня, можуть заплатити щонайменше на 150 мільйонів доларів, пише Reuters.
56-метрова яхта під британським прапором, коштувала приблизно 40 мільйонів доларів.
Корпус суперяхти був застрахований від фізичних пошкоджень компанією зі страхування яхт OMAC і консорціумом страховиків.
Страхування захисту та відшкодування (protection and indemnity ‒ P&I), яке зазвичай покриває претензії щодо відповідальності третіх сторін, зокрема за збитки навколишньому середовищу, травми та смерть, надала компанія British Marine.
Корпус, ймовірно, був застрахований приблизно на 40 мільйонів доларів, тоді як сума покриття P&I має бути більшою, повідомили джерела у страховій сфері.
- Яхта Bayesian затонула з 10 членами екіпажу та 12 пасажирами на борту. Берегова охорона врятувала 15 осіб.
- Серед загиблих були 59-річний Лінч та його 18-річна донька Ханна.
- Нідерландський капітан Карстен Бернер, який має 41-річний досвід роботи в галузі і чий корабель стояв на якорі поблизу яхти Майка Лінча, коли вона зазнала аварії, сказав, що корабель, ймовірно, перекинувся через надвисоку щоглу.
- Експерт-інженер “Italian Sea Group” розповів виданню ANSA, що, на його думку, напередодні аварії екіпаж судна міг припуститися кількох помилок. Наприклад, двигуни човна могли бути вимкнені, а пасажирам дозволили залишатися в своїх каютах під час шторму.
- Італійська прокуратура розпочала розслідування, під слідство потрапили капітан, матрос та інженер, який, зокрема, підозрюється в тому, що не захистив машинне відділення та операційні системи яхти.