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Перед аварією екіпаж яхти Bayesian, що затонула біля Сицилії, міг припуститися кількох помилок, ‒ ANSA

Прокурори італійського муніципалітету Терміні-Імерезе розпочали розслідування аварії і допитали капітана яхти.

Перед аварією екіпаж яхти Bayesian, що затонула біля Сицилії, міг припуститися кількох помилок, ‒ ANSA
Фото: EPA/UPG

Прокурори допитали 51-річного капітана судна Bayesian Джеймса Кетфілда. Яхта зазнала аварії у понеділок біля Сицилії, водолази знайшли тіла 6 загиблих, тіло ще одного шукають.

Про це повідомляє видання ANSA.

Прокурори італійського муніципалітету Терміні-Імерезе почали розслідування аварії.

Окрім того, експерт-інженер “Italian Sea Group” ‒ компанії, яка володіє Perini Navi (корабельною, що в 2008 році спустила “Bayesian” на воду) вважає, що напередодні аварії екіпаж міг припуститися кількох помилок. Він спілкувався зі ЗМІ анонімно.

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Наприклад, двигуни човна могли бути вимкнені, а пасажирам дозволили залишатися в своїх каютах під час шторму.

“Основні протоколи безпеки передбачають, щоб хтось завжди був на варті під час шторму, включно з тим, коли човен стоїть на якорі. Більше того, навіть якщо шторм ось-ось зійшов би, було достатньо часу, аби дістатися до безпечного місця, для активації всіх заходів безпеки знадобилося б лише 15 хвилин”, – сказав інженер.

  • Яхта Bayesian затонула з 10 членами екіпажу та 12 пасажирами на борту. Берегова охорона врятувала 15 осіб.
  • Сьогодні стало відомо, що водолази знайшли тіла п'ятьох осіб. Таким чином кількість загиблих в аварії зросла до шести, дві дні тому водолази знайшли тіло кухаря. Тіло ще однієї людини ще шукають.
  • Серед зниклих безвісти був британський технологічний магнат Майк Лінч і голова Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Газета Daily Telegraph повідомила, що знайшли тіла 59-річного Лінча та його 18-річної доньки Ханни.
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