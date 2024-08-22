Перед аварією екіпаж яхти Bayesian, що затонула біля Сицилії, міг припуститися кількох помилок, ‒ ANSA

Прокурори допитали 51-річного капітана судна Bayesian Джеймса Кетфілда. Яхта зазнала аварії у понеділок біля Сицилії, водолази знайшли тіла 6 загиблих, тіло ще одного шукають.

Про це повідомляє видання ANSA.

Прокурори італійського муніципалітету Терміні-Імерезе почали розслідування аварії.

Окрім того, експерт-інженер “Italian Sea Group” ‒ компанії, яка володіє Perini Navi (корабельною, що в 2008 році спустила “Bayesian” на воду) вважає, що напередодні аварії екіпаж міг припуститися кількох помилок. Він спілкувався зі ЗМІ анонімно.

Наприклад, двигуни човна могли бути вимкнені, а пасажирам дозволили залишатися в своїх каютах під час шторму.

“Основні протоколи безпеки передбачають, щоб хтось завжди був на варті під час шторму, включно з тим, коли човен стоїть на якорі. Більше того, навіть якщо шторм ось-ось зійшов би, було достатньо часу, аби дістатися до безпечного місця, для активації всіх заходів безпеки знадобилося б лише 15 хвилин”, – сказав інженер.