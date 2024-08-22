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Водолази знайшли ще 5 тіл пасажирів затонулої яхти біля Сицилії

Газета Daily Telegraph повідомила, що виявили тіла 59-річного магната Майка Лінча та його 18-річної доньки Ханни.

Водолази знайшли ще 5 тіл пасажирів затонулої яхти біля Сицилії
Фото: EPA/UPG

Поблизу Палермо у Сицилії всередині яхти Bayesian, яка затонула у понеділок під час шторму, знайшли 5 тіл.

Про це повідомляє видання ANSA.

Таким чином кількість загиблих в корабельній аварії зросла до шести, дві дні тому водолази знайшли тіло кухаря.

Тіло однієї людини ще шукають.

Серед зниклих безвісти був британський технологічний магнат Майк Лінч і голова Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Газета Daily Telegraph повідомила, що знайшли тіла 59-річного Лінча та його 18-річної доньки Ханни.

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Іншими пасажирами яхти були дружина Блумера Джудіт Блумер, адвокат Лінча Кріс Морвілло та його дружина Неда Морвілло.

Яхта Bayesian затонула з 10 членами екіпажу та 12 пасажирами на борту. Корабель пішов на дно всього за 60 секунд. Берегова охорона врятувала 15 осіб.

  • Управління британського уряду з розслідування морських аварій відправило на місце інциденту чотирьох інспекторів для проведення “попередньої оцінки”. За словами одного з експертів, спочатку перевірять, чи встиг екіпаж яхти закрити люки для доступу на судно до початку шторму.
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