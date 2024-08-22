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Абсолютна більшість українців (88%) пишаються своїм громадянством, – опитування до Дня Незалежності

Також абсолютна більшість респондентів хоче будувати своє майбутнє життя в Україні  (86%).

Абсолютна більшість українців (88%) пишаються своїм громадянством, – опитування до Дня Незалежності
Фото: EPA/UPG

Абсолютна більшість українців (88%) пишаються своїм громадянством, показали результати опитування Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. 

Вже  третій рік поспіль гордість за своє громадянство перебуває на майже однаково високому рівні (2022 р. – 90,5%, 2023 р. – 88,5%, 2024 р. – 88%), що є найвищими показниками за  роки соціологічного моніторингу. Такий рівень гордості присутній серед  представників усіх вікових груп.

У регіональному розрізі найвищі показники тих, хто пишається своїм громадянством, зафіксовано у  Західному (93%), Центральному (87%) та Південному (87%) макрорегіонах, дещо менші таких – на Сході України (84%). Однак саме на Сході кількість тих, хто пишається своїм громадянством, зросла з 2022 року з 76%  до 84%. 

Матеріальне становище суттєво не впливає на відчуття гордості за своє громадянство. Щоправда, якщо серед найбільш нужденної частини населення ним пишаються 86%, то  серед заможної  – цей показник дещо вищий, ніж у середньому по країні (94%).

Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався  сьогодні, то абсолютна більшість українців (85%) підтримали б незалежність.

За незалежність України   проголосувала б як молодь (85%), так і найстарше покоління  віком 60 років і старше (83%), а також мешканці як міст (86%), так і сільської місцевості (84,5%). 

Найбільше тих, хто підтримав би незалежність, – на Заході нашої країни (93%), але в Центрі  так проголосували б 87%, на Сході – 78% і на Півдні – 72%.Проти  були б лише 2% респондентів загалом по країні, причому на Заході таких було б критично менше  1%, а на Сході – близько 4%.

Підтримка незалежності продовжує залишатися на історичному максимумі за останні  23 роки соціологічних досліджень.  Вищий цей  показник був лише  у серпні 2022 р. – 87,5%.  

Водночас позитивних оцінок  напряму, в якому загалом розвиваються події в Україні, за останній рік поменшало: наразі 40% українців вважають, що події розвиваються у правильному напрямі (було 49% у 2023 р.), тоді як  37% вважають цей напрям неправильним.  Чоловіки дещо частіше за жінок оцінюють напрям розвитку як правильний, а от серед жінок більш виражена невизначеність.

Абсолютна більшість респондентів хоче будувати своє майбутнє життя в Україні  (86%), причому основна частка серед них демонструє однозначну налаштованість залишатися в Україні (59%).

Таке бажання превалює серед людей  з різним рівнем достатку і в усіх вікових групах.  Втім,  з віком  налаштованість залишатися в Україні зростає. Так, якщо серед молоді  будувати майбутнє в Україні хочуть 74%, серед респондентів 30–39 років – вже 81%, 40–49 років – 87%, 50–59 років – 90%,  і серед найстаршої групи – 93%.

Близько 50% українців вважають, що за роки незалежності України відбулося скільки позитивного, стільки й негативного.Така тенденція характерна для всіх макрорегіонів. При цьому  кожен четвертий  (25%) вважає, що  позитиву було більше, тоді як для   17%  переважав негатив.

Серед почуттів, які   респонденти відчувають стосовно майбутнього України, однозначно превалює надія (61%), за нею йдуть – тривога (40%)  та  оптимізм (33,5%). 

Найбільші регіональні відмінності спостерігаються щодо почуття  надії. Так, найрідше її відмічають у Східному макрорегіоні (48,5%), далі йдуть Захід (56,5%) та Південь (60,5%), водночас найбільш поширене відчуття надії серед мешканців Центральної України – 71%. При цьому надії на майбутнє України та оптимізм зростають зі збільшенням рівня доходів респондентів, тоді як тривога, навпаки, більш виражена серед найменш заможних верств населення.

76% українців переконані,  що  росіяни не сприймають Україну як незалежну суверенну державу. Причому такі оцінки переважають серед усіх соціально-демографічних груп респондентів, незалежно від їхнього віку, статі,  типу населеного пункту, рівня освіти та доходів.

В регіональному розрізі   думка про те, що росіяни не сприймають  Україну як незалежну і суверенну державу, так само домінує в усіх макрорегіонах,  однак  показники дещо відрізняються. Так, найбільше це переконання поширене  в Центрі (80,5%) та на Заході (78%) і дещо  рідше згадується на Півдні (72%) та Сході (66%), хоча і там становить абсолютну  більшість.

Переважна більшість українців  (69%) переконані, що  за час повномасштабної війни, суспільство стало більш згуртованим, натомість 24% вважають,  що цього не відбулося. Тих, хто не бачить більшої згуртованості  після повномасштабного вторгнення, найбільше на Півдні (32%), Сході (29%), Заході (26%), а найменше в Центрі (18%).

Абсолютна більшість українців (71%) з початку повномасштабного вторгнення  долучалася  до волонтерської допомоги армії, тимчасово переміщеним особам або людям, які постраждали від війни. Так, 34% допомагали фінансово, 15% –  надавали посильну фізичну допомогу і ще 22%  допомагали і фізично, і грошима. Примітно, що частка тих, хто допомагав грошима,  приблизно однакова серед людей різного віку (34-35%).  Водночас 17% людей не допомагали і не планують цього  робити.

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