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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 8 отримали поранення

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3095 людей, у тому числі 476 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 8 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 8 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 22 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Мирному. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 23 серпень.

Волноваський район. У Максимівці Вугледарської громади пошкоджено 3 будинки.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено приміщення підприємства; в Успенівці пошкоджені 25 приватних будинків, ще 1 — у Трудовому.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 4 будинки і 4 нежитлових приміщення; у Торському зруйновано 5 будинків і пошкоджено 4; у Зарічному пошкоджено господарчу споруду. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено крамницю, освітній заклад і 5 торгових павільйонів. У Плещіївці Іллінівської громади поранено 4 людини, пошкоджено 10 об'єктів.

Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Серебрянці.

 

Нагадаємо, уночі ППО збила 14 російських "шахедів" із 16. Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

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