Росія вчора не наступала на південні напрямки, але била з авіації

Протягом доби відбулося 144 бойових зіткнення. Росія завдала одного ракетного удару (одна ракета), 67 авіаударів (79 КАБ), провела 4483 обстріли, зокрема 176 – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку росіяни атакували двічі. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 15 атак ворога біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Також росіяни п'ять разів атакували в бік Лозової.

"На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 11 штурмів у районах восьми різних населених пунктів на цьому напрямку. Найбільше бойових зіткнень відбулося біля Макіївки і Новосадового", – сказав він.

На Сіверському напрямку оборонці відбили сім атак росіян біля Білогорівки, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, концентрували зусилля в районах Іванівського та Часового Яру. Біля Часового Яру активно працювала ворожа штурмова авіація – випустила 22 некеровані авіаракети.

На Торецькому росіяни провели 15 атак у районах Нелипівки, Нью-Йорка, Дружби та Торецька.

На Покровському захисники зупинили 53 атаки окупантів. Найактивніше ворог діяв біля Новогродівки, Миколаївки, Птичого і в бік Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 спроб росіян просунутися вперед біля Красногорівки, Костянтинівки і Карлівки.

На Времівському напрямку росіяни провели шість атак у бік Вугледара, Роздольного та Урожайного, штурмував позиції, висуваючись з боку Володимирівки.

"На Гуляйпільському, Оріхівському і Придніпровському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог штурмових і наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів у районах Новоданилівки, Новоандріївки, Ноаодарівки і П'ятихаток", – сказав речник.

Операція в Курській області триває.