Росія вчора не наступала на південні напрямки, але била з авіації

Протягом доби відбулося 144 бойових зіткнення. Росія завдала одного ракетного удару (одна ракета), 67 авіаударів (79 КАБ), провела 4483 обстріли, зокрема 176 – з реактивних систем залпового вогню.
На Харківському напрямку росіяни атакували двічі. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.
На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 15 атак ворога біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Також росіяни п'ять разів атакували в бік Лозової.
"На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 11 штурмів у районах восьми різних населених пунктів на цьому напрямку. Найбільше бойових зіткнень відбулося біля Макіївки і Новосадового", – сказав він.
На Сіверському напрямку оборонці відбили сім атак росіян біля Білогорівки, Спірного та Виїмки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, концентрували зусилля в районах Іванівського та Часового Яру. Біля Часового Яру активно працювала ворожа штурмова авіація – випустила 22 некеровані авіаракети.
На Торецькому росіяни провели 15 атак у районах Нелипівки, Нью-Йорка, Дружби та Торецька.
На Покровському захисники зупинили 53 атаки окупантів. Найактивніше ворог діяв біля Новогродівки, Миколаївки, Птичого і в бік Зеленого Поля.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 спроб росіян просунутися вперед біля Красногорівки, Костянтинівки і Карлівки.
На Времівському напрямку росіяни провели шість атак у бік Вугледара, Роздольного та Урожайного, штурмував позиції, висуваючись з боку Володимирівки.
"На Гуляйпільському, Оріхівському і Придніпровському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог штурмових і наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів у районах Новоданилівки, Новоандріївки, Ноаодарівки і П'ятихаток", – сказав речник.
Операція в Курській області триває.
- Порівняно з добою раніше, кількість зіткнень учора зросла. Два дні поспіль ворог не проводив наступальних дій на південних напрямках. Покровський залишається найважчим. Кількість атак учора зменшилася на Харківському, Куп'янському (лише на одну), Лиманському напрямках.