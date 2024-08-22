Учора ворог знизив активність на півдні України – наступальних дій не було

Але росіяни не припиняють обстріли Запорізької і Херсонської областей.

Протягом минулої доби відбулося 134 бойові зіткнення. Росія провела п’ять ракетних ударів (сім ракет), 99 авіаударів (122 КАБ), 4498 обстрілів, зокрема 145 – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку Росія провела шість атак у районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп’янському напрямку захисники відбили 16 атак біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.

“На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки та Сергіївки”, – повідомив речник.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку біля Виїмки і Переїзного.

На Краматорському напрямку росіяни атакували вісім разів поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтечиного. Ситуація контрольована.

За підтримки авіації росіяни 13 разів намагалися просунутися на Торецькому напрямку. Бої точилися в районах населених пунктів Північне, Торецьк і Залізне.

На Покровському напрямку захисники відбили 53 атаки окупантів. Ворог намагався просунутися в напрямку Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Миколаївки та Птичого. Найбільша концентрація атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у районі населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Побєда, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку росіяни здійснили дві безуспішні спроби захопити позиції захисників.

“На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках російські окупанти дещо знизили свою активність наступальних дій. За останню добу не проводили наступальних дій, проте не перестають знищувати усіма доступними способами цивільну інфраструктуру України”, – сказав речник.

Сили оборони продовжують наступальну операцію в Курській області.