На Херсонщині внаслідок обстрілів загинула людина, 18 дістали поранення

Херсон частково залишилося без світла через російський удар.

На Херсонщині за минулу добу через російську агресію загинула одна людина, ще 18 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Комишани, Антонівка, Новоберислав, Микільське, Новодмитрівка, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Кізомис, Велетенське, Нововоронцовка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Приозерне, Понятівка, Шляхове, Червоний Маяк, Високе, Новоолександрівка, Веселе, Ольгівка, Бургунка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, торгівельний центр, освітні та медичний заклади, церкви, адмінбудівлі та заклад громадського харчування; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок та 36 приватних будинків.

Також окупанти пошкодили водогін, господарські споруди, гараж, приватні автомобілі та сільгосптехніку.

Крім того, місто Херсон частково залишилося без світла через російський удар по обʼєкту критичної інфраструктури.

Енергетики проводять аварійно-ремонтні роботи, аби щонайшвидше відновити електропостачання.