Головне за середу, 21 серпня: операція в Курській області, судилище над захисниками "Азовсталі", ратифікація Римського статуту

Бойові дії на Донеччині, 110 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки удару по дитячому кафе на Запоріжжі, Міністерство єдності, новий сезон проєкту LB.ua і EFI Group “Нова країна” . Яким запам’ятається 910-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 серпня на фронті зафіксували 110 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи окупантам ефективного вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 серпня – в новині.

Унаслідок учорашнього російського удару по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка Запорізької області у лікарні перебувають шість дітей.

"Троє дітей середньої тяжкості з акубаротравмою без мінно-вибухових пошкоджень. Одна дівчинка з мінно-вибуховим пошкодженнями м'яких тканин лівого плеча. На сьогодні вона вже прооперована, у свідомості, розмовляє. Одна дитина – нейро-хірургічна операція, зараз в операційній", – розповів Радіо Свобода головний лікар Запорізької дитячої лікарні Юрій Борзенко.

Також два хлопчики перебувають у тяжкому стані з підозрою на пошкодження спинного мозку.

У результаті операції ГУР МО 16 серпня було завдано удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому “Саваслейка” у Нижньогородській області РФ. Внаслідок удару знищено 3 літаки і ще 5 пошкоджено, повідомило Укрінформу джерело у воєнній розвідці.

“Унаслідок атаки було знищено літак МіГ-31К/И, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МіГ-31К/И”, — зазначив співрозмовник.

За інформацією ГУР, попереднього удару по аеродрому “Саваслейка” було завдано 13 серпня, внаслідок чого уражено склад ПММ та пошкоджено літак МіГ-31К/И.

“За даними космічної розвідки, на момент здійснення атаки 13 серпня на вказаному аеродромі перебували 11 літаків МіГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24”, — заявив співрозмовник.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в Росії на засіданні 21 серпня отримав від прокуратури запит для 23 військовополонених України. Для них просять від 16 до 24 років позбавлення волі, пише "Медіазона".

Прокуратура РФ заявляє, що "23 полонених служили в полку "Азов" і висловлювали "негативне ставлення до російськомовного населення", а також дотримувалися "проукраїнських радикальних поглядів".

Прізвища та подробиці – в новині.

В Україні мають намір створити Міністерство єдності, яке працюватиме з українською громадою за кордоном, повідомили джерела LB.ua у Міністерстві закордонних справ.

Ідея створення такого відомства з'явилася два місяці тому в МЗС і отримала погодження в Офісі Президента. Також її обговорили на щорічній нараді послів, яка відбулася у Києві. У своєму виступі перед керівниками закордонних дипломатичних установ Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості роботи з українською громадою поза межами нашої держави.

Цю думку розвинув нині перед послами і Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Литвиненко. Він наголосив, що спостерігається тенденція, коли етнічних українців за кордоном буде більше, ніж усередині України. Ця ситуація нагадує ірландський сценарій, за якого чисельність діаспори в рази перевищує кількість населення всередині держави, і сильна спільнота допомагає своїй батьківщині розвиватися.

Секретар РНБО наголосив, що Україна має стати "хабом для всіх українців", який зможе надати можливість роботи, хорошої освіти для дітей, та при цьому українець зможе жити там, де захоче.

Єдиної концепції створення Міністерства єдності та бачення, якими мають бути його повноваження, функції та хто очолить нову структуру, наразі немає.

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту. “За” - 281 нардеп.

Головний консультант Апарату Верховної Ради, нардеп Павло Фролов повідомив, що ухваленим законом Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів проти людяності, геноциду та воєнних злочинів, починаючи з 22 листопада 2013 року, а також злочину агресії, починаючи з 17 липня 2018 року.

Ратифікація Римського статуту дасть можливість Україні набути повноправного членства в МКС, подавати кандидатури для обрання суддів та прокурорів до МКС та брати участь в Асамблеї держав - учасниць Римського статуту.

Україна підписала Римський статут у 2000 році. За цей час, вже 123 країни його ратифікували, а також це є однією з умов євроінтеграції.

Перед голосуванням спікер ВР повідомив, що ратифікацію статуту підтримує керівництво Генштабу ЗСУ.

Рада також підтримала відстрочку для тих, чиї близькі родичі загинули на війні.

Це стосується осіб, чиї рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

20 серпня стартував другий сезон спільного проєкту LB.ua і інвестиційної кампанії EFI Group “Нова країна”, що став публічним майданчиком для думок, пропозицій, візій того, як змінювати країну на краще вже зараз та після завершення війни.

Темою першої панельної дискусії другого сезону стала "Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави".

Хто взяв у ній участь та які думки висловлювалися – у нашому репортажі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!