У Козачій Лопані на Харківщині виявили тіла двох місцевих мешканок

Завершилася друга доба пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані Харківської області, де рятувальники ДСНС разом з жителями селища, старостою та працівниками Дергачівської міськради розбирали завали зруйнованої будівлі місцевої адміністрації.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Під час пошукових робіт були виявлені тіла двох місцевих мешканок, які допомагали у роботі старостинського округу. Основне завдання натепер – деблокувати їх та передати тіла жінок рідним для поховання”, - написав він.

Вячеслав Задоренко додав, що через надзвичайну активність ворожих FPV-дронів та загрозу артилерійських ударів спецтехніку до процесу залучити не вдалося.