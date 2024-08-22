Головне за четвер, 22 серпня: вибухи в порту "Кавказ", операція в Курській області, Зеленський на Сумщині

Бойові дії на Донеччині, 135 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 911-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський відвідав прикордоння в Сумській області та провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським та начальником ОВА.

Сирський доповів про обстановку в районі активних дій у Курській області та на лінії фронту в Україні. Він проінформував про кроки задля посилення оборони на Торецькому і Покровському напрямках, де окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля.

"У визначених районах Курської області українські сили взяли під контроль іще один населений пункт і поповнили обмінний фонд для нашої держави. Головнокомандувач ЗСУ також доповів про налагодження діяльності військової комендатури на цій території", – йдеться у повідомленні на сайті президента.

Керівник ОВА Володимир Артюх зі свого боку повідомив, що після початку Курської операції в Сумській області знизилася кількість обстрілів і загиблих цивільних.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 серпня на фронті зафіксували 135 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного удару однією ракетою, 49 авіаударів, скинувши при цьому 56 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 556 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 серпня – в новині.

СБУ спільно з Силами спеціальних операцій вдарили по ворожому аеродрому “Маринівка”, з якого росіяни бомбардують лінію фронту. Про це повідомили джерела в Силах оборони.

Місцеві мешканці всю ніч слухали вибухи складів із КАБами на аеродромі в Волгоградській області. Над територією летовища піднімалися стовпи диму.

"СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності", – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

У порту "Кавказ" (Краснодарський край РФ) 22 серпня пролунали вибухи на поромі "Конро Трейдер", який перевозив пальне.

Російська влада заявила про пожежу через вибухи цистерн і звинуватила в атаці Україну.

Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" повідомив, що у Криму оголосили ракетну небезпеку.

"Кримський вітер" зазначає, що пором раніше уже обстрілювали, але він на той момент був порожній.

Пізніше оперативний штаб Кубані повідомив, що пором затонув.

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ заявила, що наступає на Харківщині.

Як ідеться в повідомленні 3 ОШБр у телеграм-каналі, унаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два квадратні кілометри.

Командир 3 ОШБр Андрій Білецький заявив, що головним завданням було "збити" наступальний потенціал 20 армії РФ. У бригаді повідомили, що за чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а також значну кількість техніки й озброєння, яке розбили або уразили українські бійці.

У результаті штурмові дії відвели удар росіян із напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

Докладніше – в новині.

23 серпня застосування відключень світла не прогнозують, заявило НЕК "Укренерго".

У компанії нагадали, що при зміні ситуації про заходи обмеження повідомлять додатково.

Також Укренерго закликало споживати електроенергію ощадливо.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!