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Джерела: СБУ і ССО атакували ворожий аеродром "Маринівка" в Волгоградській області

Його росіяни використовують для бомбардування лінії фронту. 

Джерела: СБУ і ССО атакували ворожий аеродром "Маринівка" в Волгоградській області
Сили оборони вдарили по аеродрому
Фото: скріншот

СБУ спільно з Силами спеціальних операцій вдарили по ворожому аеродрому “Маринівка”, з якого росіяни бомбардують лінію фронту. Про це повідомили джерела в Силах оборони. 

Місцеві мешканці всю ніч слухали вибухи складів із КАБами на аеродромі в Волгоградській області. Над територією летовища піднімалися стовпи диму. 

"СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності", – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

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