Джерела: СБУ і ССО атакували ворожий аеродром "Маринівка" в Волгоградській області

СБУ спільно з Силами спеціальних операцій вдарили по ворожому аеродрому “Маринівка”, з якого росіяни бомбардують лінію фронту. Про це повідомили джерела в Силах оборони.

Місцеві мешканці всю ніч слухали вибухи складів із КАБами на аеродромі в Волгоградській області. Над територією летовища піднімалися стовпи диму.

"СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності", – зазначило поінформоване джерело в СБУ.