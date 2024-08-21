СБУ викрила настоятеля храму УПЦ МП, який очікував приходу росіян на Вінниччину

У спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв очільника Кремля Володимира Путіна та закликав до підтримки рашистів.

СБУ викрила настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП Калинівського благочиння, який вихваляв окупантів і очікував їх приходу в область.

Про це йдеться у пресрелізі служби.

За матеріалами справи, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв очільника Кремля Володимира Путіна та закликав до підтримки рашистів.

Також він поширював прокремлівські наративи серед прихожан релігійної громади через Телеграм.

“Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні”, ‒ додали в СБУ.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України ‒ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.