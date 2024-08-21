Головне за ніч та ранок середи, 21 серпня: 166 боєзіткнень, атака дронів на Москву, операція в Курській області

Операція України в Курській області не закінчена. Досвід наступу захисники потім використають для звільнення окупованих територій, повідомив заступник керівника Головного управління розвідки міністерства оборони Вадим Скібіцький під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" “Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави".

Почати курську операцію допоміг досвід, набутий під раніше в Херсонській і Харківській областях, а також торік. Нинішній наступ Сил оборони має декілька переваг. “Це наступна операція, яка дозволяє набути реального бойового досвіду по проведенню наступальних операцій. І дуже позитивно, що цей досвід необхідний для звільнення наших територій”, – сказав він.

Курська операція стала топновиною у світі, бо це операція проти ядерної держави та країни, яка вимагає переговорів лише на її власних умовах.

Докладніше – в цій та інших наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 166 бойових зіткнень, понад третина – на Покровському напрямку. Росія завдала вісьмох ракетних ударів із 13 ракетами, 83 авіаударів (104 КАБи), здійснила 4390 обстрілів, з них 152 – з реактивних систем залпового вогню, задіяла 1558 дронів-камікадзе.

За підтримки бомбардувальної і штурмової авіації ворог 24 рази намагався просунутися на Торецькому напрямку. Бої йшли біля населених пунктів Нью-Йорк, Нелипівка, Торецьк і Залізне.

На Покровському захисники відбили 66 атак окупантів. Ворог намагався просунутися в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Зеленого поля та інших населених пунктів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції в Курській області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 військових, 4 танки і дві системи ППО. З 24 лютого 2024 року російська армія зменшилася на 603 010 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія просунулася у Північному, Дружбі, Завітному та біля Новогродівки та Григорівки Донецької області.

Про це йдеться в оновлених даних мапи Deep State. Інформація опублікована 20 серпня, але зазвичай її відображають з кількаденною затримкою.

"Тривають бої в Нью-Йорку", – повідомили аналітики.

Уночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів, повідомляє Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Кролевецька, Глухівська, Шалигинська, Есманьська громади.

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що вночі в російську столицю цілили невідомі безілотники. Чиновник називає це "однією з наймасштабніших атак дронів".

За його словами, протиповітряній обороні окупантів вдалося збити 10 БпЛА. У мережі публікують відео вибухів в небі над Підмосков'ям.

Агенція Bloomberg стверджує, що деякі з країн НАТО, які брали на себе зобов'язання надати Україні системи протиповітряної оборони, досі їх не виконали. Йдеться і про обіцяні на саміті Алянсу у Вашингтоні п'ять систем дальнього радіусу дії.

Тоді, у липні, США, Німеччина та Румунія стверджували, що кожна з них надішле до України Patriot, а ще одну установку буде зібрано з компонентів, які нададуть кілька держав. Італія мала додати до цього систему класу земля-повітря SAMP-T. Президент США Джо Байден назвав домовленість "історичною пожертвою".

Проте частина обіцянок не мали за собою наслідком реальні дії. Є ризик, що вони не будуть виконані і восени, коли Україна ризикує знову зазнати масованих обстрілів критичної інфраструктури з боку Росії.

Співрозмовники Bloomberg також вказують на те, що підтримка України серед союзників залишається вкрай нерівною, а проблеми стосуються не лише систем ППО, але й обладнання для резервних бригад, що негативно впливає на обороноздатність держави.

Президент Володимир Зеленський в одному зі звернень попросив США, Британію та Францію прискорити надання обіцяної допомоги.

The New York Times із посиланням на власні джерела в уряді США стверджує, що у березні президент Джо Байден схвалив нову ядерну стратегію, яка передбачає підготовку країни до протистояння із Китаєм, Росією та Північною Кореєю.

Документ, який оновлюють приблизно раз на чотири роки, є настільки секретним, що не існує жодної його цифрової копії, а примірники надсилаються лише високопоставленим чиновникам у сфері національної безпеки та командувачам у Пентагоні. У новій версії стверджується, що ядерний потенціал Китаю у наступне десятиліття фактично зрівняється з показниками США та Росії. Відповідно до наказу Байдена, американські сили мають готуватися до протидії координованій ядерній загрозі.

Таємні папери розкривають і деякі деталі російсько-української війни. NYT стверджують, що у 2022 під час "жовтневої кризи" (ймовірно, йдеться про розгром росіян у Харківській області та наближення звільнення Херсона – ред.) адміністрація Байдена оцінила ймовірність використання Росією ядерної зброї проти України у 50%. Тоді у Вашингтоні змусили Китай та Індію зробити заяви про неприпустимість ядерного шантажу, що допомогло знизити напругу.

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