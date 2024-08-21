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Нова Країна

Скібіцький: Росія планує відповідь на курську операцію. Ми про ці плани знаємо

Представник ГУР вважає, що наступ на Курську область принесе зміни у ставленні міжнародної спільноти до України, а Сили оборони зможуть використати набутий досвід для звільнення окупованої території. 

Скібіцький: Росія планує відповідь на курську операцію. Ми про ці плани знаємо
інженерна техніки в прикордонні Курської області: Wisent 1MC зі штатно-встановленим ДЗ «Контакт-1», шахтним плугом Route Opening
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Операція України в Курській області не закінчена. Досвід наступу захисники потім використають для звільнення окупованих територій, повідомив заступник керівника Головного управління розвідки міністерства оборони Вадим Скібіцький під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" “Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави".

Почати курську операцію допоміг досвід, набутий під раніше в Херсонській і Харківській областях, а також торік. Нинішній наступ Сил оборони має декілька переваг. 

“Це наступна операція, яка дозволяє набути реального бойового досвіду по проведенню наступальних операцій. І дуже позитивно, що цей досвід необхідний для звільнення наших територій”, – сказав він.

Курська операція стала топновиною у світі, бо це операція проти ядерної держави та країни, яка вимагає переговорів лише на її власних умовах.

Вадим Скібіцький
Фото: Олександр Ратушняк
Вадим Скібіцький

"Вона багато чого змінить у відносинах як у нас у державі, так і в відношенні міжнародної спільноти до України. Операція триває. Росія планує відповідь – є плани, ми про них знаємо. Про них знає наше керівництво держави та військове керівництво, щоб її продовжити і зірвати плани", – сказав Скібіцький. 

  • 6 серпня росіяни заговорили про прорив кордону в Курській області. До 12 серпня Україна зберігала тишу, а потім президент і головнокомандувач офіційно підтвердили проведення наступу. 
  • Станом на 15 серпня українські війська просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль площу в 1150 кв. кілометрів – це 82 населені пункти. Станом на 19 серпня Україна контролювала вже 92 населених пункти. На цій території створюють військову комендатуру – для слідкування за порядком і забезпечення цивільних росіян необхідним.
  • У МЗС України пояснювали, що Київ не зацікавлений в захопленні чужих територій, а метою курської операції є, зокрема, порушення логістики ворога на інших напрямках та убезпечення мешканців Сумської області, яких росіяни вбивали з території Курської області. Окрім того, наступ допомагає поповнити обмінний фонд. Завдяки цьому Україна зможе звільнити своїх людей з російських катівень. 
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