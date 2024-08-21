Скібіцький: Росія планує відповідь на курську операцію. Ми про ці плани знаємо

Представник ГУР вважає, що наступ на Курську область принесе зміни у ставленні міжнародної спільноти до України, а Сили оборони зможуть використати набутий досвід для звільнення окупованої території.

Операція України в Курській області не закінчена. Досвід наступу захисники потім використають для звільнення окупованих територій, повідомив заступник керівника Головного управління розвідки міністерства оборони Вадим Скібіцький під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" “Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави".

Почати курську операцію допоміг досвід, набутий під раніше в Херсонській і Харківській областях, а також торік. Нинішній наступ Сил оборони має декілька переваг.

“Це наступна операція, яка дозволяє набути реального бойового досвіду по проведенню наступальних операцій. І дуже позитивно, що цей досвід необхідний для звільнення наших територій”, – сказав він.

Курська операція стала топновиною у світі, бо це операція проти ядерної держави та країни, яка вимагає переговорів лише на її власних умовах.

Фото: Олександр Ратушняк Вадим Скібіцький

"Вона багато чого змінить у відносинах як у нас у державі, так і в відношенні міжнародної спільноти до України. Операція триває. Росія планує відповідь – є плани, ми про них знаємо. Про них знає наше керівництво держави та військове керівництво, щоб її продовжити і зірвати плани", – сказав Скібіцький.