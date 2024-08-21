Скібіцький: Росія планує відповідь на курську операцію. Ми про ці плани знаємо

Операція України в Курській області не закінчена. Досвід наступу захисники потім використають для звільнення окупованих територій, повідомив заступник керівника Головного управління розвідки міністерства оборони Вадим Скібіцький під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" “Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави".
Почати курську операцію допоміг досвід, набутий під раніше в Херсонській і Харківській областях, а також торік. Нинішній наступ Сил оборони має декілька переваг.
“Це наступна операція, яка дозволяє набути реального бойового досвіду по проведенню наступальних операцій. І дуже позитивно, що цей досвід необхідний для звільнення наших територій”, – сказав він.
Курська операція стала топновиною у світі, бо це операція проти ядерної держави та країни, яка вимагає переговорів лише на її власних умовах.
"Вона багато чого змінить у відносинах як у нас у державі, так і в відношенні міжнародної спільноти до України. Операція триває. Росія планує відповідь – є плани, ми про них знаємо. Про них знає наше керівництво держави та військове керівництво, щоб її продовжити і зірвати плани", – сказав Скібіцький.
- 6 серпня росіяни заговорили про прорив кордону в Курській області. До 12 серпня Україна зберігала тишу, а потім президент і головнокомандувач офіційно підтвердили проведення наступу.
- Станом на 15 серпня українські війська просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль площу в 1150 кв. кілометрів – це 82 населені пункти. Станом на 19 серпня Україна контролювала вже 92 населених пункти. На цій території створюють військову комендатуру – для слідкування за порядком і забезпечення цивільних росіян необхідним.
- У МЗС України пояснювали, що Київ не зацікавлений в захопленні чужих територій, а метою курської операції є, зокрема, порушення логістики ворога на інших напрямках та убезпечення мешканців Сумської області, яких росіяни вбивали з території Курської області. Окрім того, наступ допомагає поповнити обмінний фонд. Завдяки цьому Україна зможе звільнити своїх людей з російських катівень.