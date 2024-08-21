Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 5167 людей, у тому числі 207 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 4 отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 20 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення”, – повідомив Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 21 серпня.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено культову споруду і приватний будинок; у Ганнівці і Берестках в зоні ураження приватний сектор. У Селидівській громаді обстріляно Українськ. Під постійними обстрілами — Гродівська громада. У Мирнограді зруйновано адмінбудівлю.

Краматорський район. У Рідкодубі Лиманської громади пошкоджено нежитлове приміщення. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 4 багатоповерхівки, крамницю і авто.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, інфраструктурний об'єкт і 2 нежитлові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.