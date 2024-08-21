У Херсонській області учора Росія вбила одну людину, поранила 15

Учора російська армія вбила в Херсонській області людину, ще 15 поранила. Серед них – четверо неповнолітніх.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Зимівник, Білозерка, Зеленівка, Надеждівка, Понятівка, Федорівка, Розлив, Томина Балка, Софіївка, Садове, Токарівка, Берислав, Миколаївка, Одрадокам'янка, Шилова Балка, Зміївка, Заможне, Михайлівка, Дудчани, Шляхове, Веселе та Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни поцілили в освітній та медичний заклади, адмінбудівлі, заклад громадського харчування та територію фермерського господарства; житлові квартали населених пунктів області, зокрема три багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також окупанти пошкодили газогін, водогін, свердловину та приватні автомобілі. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, в Херсоні вчора поранень зазнали вісім людей, зокрема підліток.

Після цього повідомлення Прокудін опублікував відео удару по середмістю обласного центру. Інформації про поранених наразі немає. Пошкоджено ТЦ, кафе і будинки.

Окрім того, за інформацією голови міської військової адміністрації, в Комишанах близько 8 ранку унаслідок обстрілу поранень зазнали двоє людей. У 74-річного чоловіка та його 72-річної дружини вибухова і закрита черепно-мозкова травми, контузія, численні уламкові поранення.