Росмедіа: на нафтобазі в російському Пролетарську вибухнула ще одна ємність з пальним

Попередньо, цього разу ніхто не постраждав.

На нафтобазі в російському Пролетарську вибухнула ще одна ємність з пальним

На нафтобазі в Пролетарську у Ростовській області Росії вибухнула чергова ємність з пальним.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Повідомляється, що цистерна вибухнула ввечері 20 серпня.

Попередньо, цього разу ніхто не постраждав.

На місці понад 600 рятувальників намагаються не дати вогню поширюватися далі. За даними російської влади, також задіяно два пожежні потяги та літак МНС.