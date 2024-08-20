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Росіяни поранили мирного мешканця у Херсоні

У чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та контузію.

Росіяни поранили мирного мешканця у Херсоні
Росіяни поранили мирного мешканця у Херсоні (архівне фото)
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні, 20 серпня, росіяни обстріляли Корабельний район Херсону

Про це повідомила пресслужба Херсонсьої ОВА.

“Через російський обстріл у Корабельному районі Херсона постраждав місцевий житель”, - йдеться у повідомленні. 

30-річний чоловік звернувся до лікарні по допомогу самостійно. У нього діагностували мінно-вибухову травму та контузію. 

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Стан пораненого легкий. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

  • Російська армія атакувала цивільне авто у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждав 70-річний чоловік. Також до лікарів за допомогою звернувся чоловік 1987 р.н. із вибуховою травмою.

  • Російська армія атакувала з дрона мирну жительку Веселого Новокаховської громади на Херсонщині. Внаслідок обстрілу жінка отримала травми.

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