Росіяни поранили мирного мешканця у Херсоні

У чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та контузію.

Сьогодні, 20 серпня, росіяни обстріляли Корабельний район Херсону.

Про це повідомила пресслужба Херсонсьої ОВА.

“Через російський обстріл у Корабельному районі Херсона постраждав місцевий житель”, - йдеться у повідомленні.

30-річний чоловік звернувся до лікарні по допомогу самостійно. У нього діагностували мінно-вибухову травму та контузію.

Стан пораненого легкий. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.