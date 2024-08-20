Росіяни поранили мирного мешканця у Херсоні

Сьогодні, 20 серпня, росіяни обстріляли Корабельний район Херсону.
Про це повідомила пресслужба Херсонсьої ОВА.
“Через російський обстріл у Корабельному районі Херсона постраждав місцевий житель”, - йдеться у повідомленні.
30-річний чоловік звернувся до лікарні по допомогу самостійно. У нього діагностували мінно-вибухову травму та контузію.
Стан пораненого легкий. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.
- Російська армія атакувала цивільне авто у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждав 70-річний чоловік. Також до лікарів за допомогою звернувся чоловік 1987 р.н. із вибуховою травмою.
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Російська армія атакувала з дрона мирну жительку Веселого Новокаховської громади на Херсонщині. Внаслідок обстрілу жінка отримала травми.