Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні, є постраждалий

Російська армія атакувала цивільне авто у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждав 70-річний чоловік. Також до лікарів за допомогою звернувся чоловік 1987 р.н. із вибуховою травмою.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
За інформацією ОВА, 70-річний чоловік потрапив під обстріл у Дніпровському районі Херсона. Постравждалий перебував в авто, коли ворог скинув вибухівку з дрона.
У чоловіка вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкове поранення.
Також внаслідок ворожого обстрілу з мінно-вибуховою травмою та контузією до лікарів звернувся чоловік 1987 року народження. Його госпіталізували.
- Російська армія атакувала з дрона мирну жительку Веселого Новокаховської громади на Херсонщині. Внаслідок обстрілу жінка отримала травми.