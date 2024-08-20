Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні, є постраждалий

Також до лікарів звернувся херсонець 1987 року народження із вибуховою травмою.

Російська армія атакувала цивільне авто у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждав 70-річний чоловік. Також до лікарів за допомогою звернувся чоловік 1987 р.н. із вибуховою травмою.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

За інформацією ОВА, 70-річний чоловік потрапив під обстріл у Дніпровському районі Херсона. Постравждалий перебував в авто, коли ворог скинув вибухівку з дрона.

У чоловіка вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, уламкове поранення.

Також внаслідок ворожого обстрілу з мінно-вибуховою травмою та контузією до лікарів звернувся чоловік 1987 року народження. Його госпіталізували.