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Міністерство оборони розпочало публічне обговорення Антикорупційної програми на 2024-2026 роки

Міністерство оборони України запрошує всіх зацікавлених осіб долучитися до обговорення та надати свої пропозиції щодо вдосконалення Антикорупційної програми.

Міністерство оборони розпочало публічне обговорення Антикорупційної програми на 2024-2026 роки
Міністр оборони Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 20 серпня, Міністерство оборони України запустило публічне обговорення проєкту наказу “Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2024-2026 роки”. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Зазначається, що програма спрямована на запобігання, виявлення та протидію корупції, забезпечення дотримання стандартів доброчесності та виконання вимог антикорупційного законодавства. Проєкт розроблений відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та враховує Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки.

Ключовими завданнями програми є створення культури нульової толерантності до корупції, забезпечення прозорості та підзвітності в діяльності Міністерства, підтримка міжнародного співробітництва у сфері боротьби з корупцією. Вона також передбачає імплементацію міжнародних стандартів, співпрацю з громадськими організаціями та підвищення рівня обізнаності громадян щодо антикорупційних ініціатив.

Керівництво Міністерства оборони зобов'язується забезпечити реалізацію антикорупційних заходів на всіх рівнях. Відповідальність за моніторинг виконання програми покладено на уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, який регулярно звітуватиме про прогрес та ефективність впроваджених заходів.

Проєкт наказу розміщено на офіційному вебсайті Міністерства оборони України. Зауваження та пропозиції приймаються протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення оголошення на електронну адресу Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України: [email protected].

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