Аудит Міноборони дозволив заощадити 40 млн грн в одній із військових частин

У відомтві наголосили, що виявлені факти не є збитками державі.

В одній з військових частин аудит Міністерства оборони знайшов можливість заощадити близько 40 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Йдеться про надання одному з підрядників давальницької сировини, яка вже була в наявності у військовій частині, але планувалася для повторної закупівлі за державним контрактом.

"Використання наявного майна дозволило знизити вартість контракту та перенаправити зекономлені кошти на інші пріоритетні потреби", - йдеться в повідомленні.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони полковник Олександр Титковський наголосив, що виявлені факти не є збитками державі. Водночас знайдені можливості для економії допоможуть ефективніше використовувати кошти.

Крім того, як зазначив Титковський, посилена увага керівництва Департаменту до ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів може значно покращити забезпечення військових частин під час воєнного стану.

Нагадаємо, що закупівельні агенції Міноборони за кошти держбюджету 2024 року уклали контрактів на постачання озброєння та тилового майна на загальну суму понад 280 млрд грн.