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Укренерго не прогнозує відключень світла у суботу

Українців закликали не вмикати одночасно потужні електроприлади з 16.00 по 24.00.

Укренерго не прогнозує відключень світла у суботу
Вечірні Чернівці
Фото: Чернівецький промінь

На суботу, 17 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

Якщо ситуація зміниться, компанія про це повідомить додатково.

Наразі ж українців закликають  споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби і не вмикати одночасно потужні електроприлади з 16.00 по 24.00.

  • Тим часом заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону заявила, що наступного тижня можливе повернення до графіків відключень світла через зростання споживання.
  • На вихідних та на наступному тижні прогнозують підвищення температури повітря, що, як очікують, призведе до зростання споживання електрики населенням.
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