Укренерго не прогнозує відключень світла у суботу

Українців закликали не вмикати одночасно потужні електроприлади з 16.00 по 24.00.

На суботу, 17 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

Якщо ситуація зміниться, компанія про це повідомить додатково.

Наразі ж українців закликають споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби і не вмикати одночасно потужні електроприлади з 16.00 по 24.00.