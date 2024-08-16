Укренерго не прогнозує відключень світла у суботу

На суботу, 17 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозують.
Про це повідомило НЕК "Укренерго".
Якщо ситуація зміниться, компанія про це повідомить додатково.
Наразі ж українців закликають споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби і не вмикати одночасно потужні електроприлади з 16.00 по 24.00.
- Тим часом заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону заявила, що наступного тижня можливе повернення до графіків відключень світла через зростання споживання.
- На вихідних та на наступному тижні прогнозують підвищення температури повітря, що, як очікують, призведе до зростання споживання електрики населенням.