Оборонний кластер Brave1 проведе у Києві перший міжнародний інвестиційний саміт

Оборонний кластер Brave1 проведе у жовтні перший міжнародний інвестиційний саміт української defense tech-індустрії Defense Tech Valley.
Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами віцепрем'єра, від початку повномасштабного вторгнення Україна стала одним із найбільших defense tech-хабів світу. Однак щоб розвиватися ще динамічніше, розробникам потрібні інвестиції. Для цього і проводять такий захід.
"У ньому можуть взяти участь інвестори, українські та міжнародні виробники, а також розробники, які хочуть залучити кошти на розвиток оборонних технологій. Захід відбудеться 3–4 жовтня в Києві... Українські виробники на Defense Tech Valley запітчать проєкти перед інвесторами та зможуть залучити гроші на розвиток розробки", - розповів Федоров.
- Кластер Brave1 запустили у квітні 2023 року, щоб прискорити впровадження оборонних розробок.
- Мінцифри розробило проєкт спільно з Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ, Радою національної безпеки і оборони, а також міністерствами з питань стратегічних галузей промисловості та економіки.
- Це платформа для співпраці defense-tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів і медіа.