Оборонний кластер Brave1 проведе у Києві перший міжнародний інвестиційний саміт

Захід запланований на жовтень, до нього можуть долучитися інвестори, українські та міжнародні виробники, а також розробники.

Оборонний кластер Brave1 проведе у жовтні перший міжнародний інвестиційний саміт української defense tech-індустрії Defense Tech Valley.

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами віцепрем'єра, від початку повномасштабного вторгнення Україна стала одним із найбільших defense tech-хабів світу. Однак щоб розвиватися ще динамічніше, розробникам потрібні інвестиції. Для цього і проводять такий захід.

"У ньому можуть взяти участь інвестори, українські та міжнародні виробники, а також розробники, які хочуть залучити кошти на розвиток оборонних технологій. Захід відбудеться 3–4 жовтня в Києві... Українські виробники на Defense Tech Valley запітчать проєкти перед інвесторами та зможуть залучити гроші на розвиток розробки", - розповів Федоров.